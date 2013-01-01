توافد طلاب الثانوية على مدارس الإسكندرية استعدادا لامتحانات اليوم

توافد طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين على لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، حيث يؤدي طلاب شعبتي الأدبي والعلمي امتحانات اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والإيطالية، والألمانية)، وفي اللجنة الثانية، امتحان التربية الوطنية.



وتجمع العشرات من أولياء الأمور والطلاب أمام مدرسة الشهيد ايمن عبد الحميد كتات، لوران سابقًا الثانوية بنات، بشرق الإسكندرية، في انتظار أبنائهم الطلاب، حيث يعد اليوم هو الأخير في ماراثون الثانوية العامة، ما عدا شعبة الرياضيات، التي تؤدي يوم الأربعاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.



ومن المقرر أن يؤدي امتحانات الثانوية في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.