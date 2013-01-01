احمى قلبك بـ"تفاحة" يوميًا

كثيرًا ما نسمع عن المقولة المأثورة "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا"، فوفقًا لما ذكره موقع"هيلث لاين" فتناول التفاح يوميًا يساهم في حمايتك من الكثير من الأمراض.



وأكد الباحثون، أن تناول تفاحه يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكولسترول.



وأشار الباحثون إلى أن شرب كوب عصير تفاح يوميًا قد يؤدي أيضًا إلى تحسين صحة القلب، والحماية من خطر الإصابة بالأمراض الشهيرة الخاصة به.



وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للأغذية الطبية، أن المركبات الموجودة في التفاح تعمل مثل مضادات الأكسدة للمساعدة في منع انسداد الكولسترول في الشرايين.



وشملت الدراسة السريرية البالغين الأصحاء شرب 12 أوقية من عصير التفاح 100 ٪ يوميا أو تناول 2من ثمرة التفاح.