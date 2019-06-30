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رياضة

برشلونة يعلن رحيل دينيس سواريز إلى سيلتا فيجو

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:22 م
دينيس سواريز
دينيس سواريز
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أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه الإسباني دينيس سواريز إلى نظيره سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى اقتراب برشلونة من التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 15 مليون يورو شاملة الإضافات.

ونشر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إن سواريز انتقل إلى سيلتا فيجو مقابل 12.9 مليون يورو، بالإضافة إلى 3.1 مليونا كمتغيرات.

ووجه برشلونة الشكر للاعب على الالتزام الذي أظهره خلال السنوات التي قضاها في صفوف النادي قبل الرحيل إلى سيلتا فيجو.

وشارك سواريز مع برشلونة في 71 مباراة بمختلف البطولات، تجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بـ5 ألقاب.
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