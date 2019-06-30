انتهاء لقاء "ترامب - كيم" في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.



وبعد اللقاء صرح ترامب بأن العقوبات ستستمر على كوريا الشمالية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لليوم الذي يتم فيه رفع هذه العقوبات.



وصرح بأن فرقا من الجانبين ستستأنف المفاوضات قريبا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن "السرعة ليست هي الهدف مع كوريا الشمالية"، لافتا إلى أن تحولات قد تحدث خلال أي مرحلة من المفاوضات.



جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين وذلك بعد ان أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز اليوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.