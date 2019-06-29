الرسومات في امتحان الجيولوجيا تثير غضب طالبات الثانوية بالهرم

تباينت آراء طالبات الثانوية العامة بالهرم شعبة العلمي علوم حول مستوى امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ما بين المتوسط والصعب.



وشكت الطالبات من صعوبة الأسئلة الخاصة بعلوم البيئة والرسومات لعدم مباشرة الأسئلة، موضحين أن الامتحان في مستوى الطالب فوق المتوسط.



وبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالهرم لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمي علوم من الساعة التاسعة صباحا.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.