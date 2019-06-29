السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

بالأحضان.. أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم أمام اللجان بالغربية

السبت 29/يونيو/2019 - 12:09 م
أولياء أمور
أولياء أمور
الغربية - حسام فوزي جبر
طباعة
استقبل أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بالأحضان أمام اللجان فرحًا بمستوى الامتحانات وبخروج أبنائهم من امتحان اليوم دون دموع.

وقالت هدى عمار،: "انتظر ابنتي يوميًا واشتاق إليها، وكأن مدة الاختبار سنين، وأحرص على عناقها وتقبيلها أنا وصديقاتها بمجرد رؤيتها، لفرحتي برؤيتها، وبأن وجهها بشوش وغير عابس".

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي إنطلقت يوم السبت 8 يونيو الجاري، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو القادم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الوزراء يكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الطلاق

منذ حوالي 14 ساعة

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

منذ ساعة

أجيرى يدافع عن أحمد ناجى بعد إصابة "جنش"

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

الليلة.. درة تزور دار مسنين في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

لمواصلة اللعب على ستاد القاهرة.. الفراعنة يسعون لتأكيد الصدارة أمام أوغندا

لقطة بين ماكرون ترامب تثير اهتمام الصحفيين في قمة العشرين (فيديو)

"الدولى للمشروعات الصغيرة": 600 مليون فرصة عمل جديدة فى 2030 (فيديو)

رياضة

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

الفراعنة يتمسكون بالصدارة فى مواجهة الحلم الأوغندى

منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

إسلام سياسي

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

صفحتنا ع الفيس بوك