بالأحضان.. أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم أمام اللجان بالغربية

استقبل أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بالأحضان أمام اللجان فرحًا بمستوى الامتحانات وبخروج أبنائهم من امتحان اليوم دون دموع.



وقالت هدى عمار،: "انتظر ابنتي يوميًا واشتاق إليها، وكأن مدة الاختبار سنين، وأحرص على عناقها وتقبيلها أنا وصديقاتها بمجرد رؤيتها، لفرحتي برؤيتها، وبأن وجهها بشوش وغير عابس".



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي إنطلقت يوم السبت 8 يونيو الجاري، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو القادم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.