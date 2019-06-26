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محافظات

ارتياح فى الغربية بسبب سهولة امتحان الجغرافيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزى جبر
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سادت حالة من الارتياح بين طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة بمحافظة الغربية، بسبب سهولة امتحان الجغرافيا، والذي أكد الطلاب أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ليعوض صعوبة مادة التاريخ مطلع الأسبوع الجارى.

وأكدت الطالبة تقى حسام، أن الامتحان خالي من الأسئلة غير المباشرة، وجاء بأسئلة مباشرة أغلبها بالنص من نماذج الوزارة وكتاب المدرسة، إلا أنه كانت هناك أسئلة تحتاج للطالب الفاهم، وهى معتادة لتفريق الطالب المستعد للامتحان عن غيره، مؤكدة أن الامتحان في مُجمله متوسط ويدعو للتفاؤل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

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