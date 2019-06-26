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محافظات

غياب 491 طالب وطالبة بالثانوية عن أداء امتحانات اليوم في المنيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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شهدت لجان الامتحانات بلجان مركز ملوي جنوب محافظة المنيا غياب 491 من الطلاب والطالبات عن أداء امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأكد محسن التوني مدير الإدارة التعليمية بمركز ملوي في تصريح خاص لـ "الدستور" أن عدد الطلاب المقيدين لأداء الأمتحان في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية يبلغ 1670 طالب وطالبة حضر منهم 1635 بينما تغيب 35 طالب وطالبة وفي مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بلغ عدد الطلاب المقيدين 2792 طالب وطالبة حضر منهم 2436 وتغيب 356 طالب وطالبة.

ويوجد بمحافظة المنيا 80 لجنة لامتحانات الثانوية العامة يؤدي خلالها 32 ألف و400 طالب وطالبة الامتحانات علي مستوي الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع للعام الدراسي 2018 2019.

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