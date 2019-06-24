فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل ما أطلقت عليه أمريكا اسم "صفقة القرن".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ملخص صفقة القرن تم بلورتها، في فكرة التنمية من أجل السلام، أي يتم تحقيق رخاء اقتصادي في المنطقة، يساعد في تحقيق السلام، وعليه فقد اقترح جاريد كوشنر، وهو مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، وراعي هذه الصفقة، أن يتم ضخ 50 مليار دولار كاستثمارات في 4 دول، وهي فلسطين ولبنان والأردن ومصر، لتأسيس 179 مشروعا على 10 سنوات.

وتابع أنه من ضمن هذه الاستثمارات، يتم ضخ 9 مليارات دولار في سيناء لتأسيس مشروعات تخدم أهالي غزة.

وواصل أنه تم تأجيل إعلان الشق السياسي لصفقة القرن لوقت لاحق، منوها إلى أن مصر أعلنت أنها ستشارك في ورشة البحرين التي ستناقش تفاصيل صفقة القرن ممثلة في نائب وزير المالية، ولكنها لن تتخذ أي قرارات سياسية.

واستكمل أن وزير الخارجية المصري أعلنها بصراحة أن مصر ترفض أي وطن بديل للفلسطينيين، لافتا إلى أن مصر لن ترضى بأي قرار لا يرضى به الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.