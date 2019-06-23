أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، في اجتماعه السنوي، منذ قليل، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، أما عن جوائز التفوق فكانت كالتالي.



فاز بجائزة التفوق في مجال الفنون لعام 2019 كل من الدكتور إبراهيم الدسوقي، والدكتورة إبتسام فريد، وكان قد بدأ التصويت على جوائز الدولة في دورته الجديدة منذ قليل.



بينما فاز بجائزة التفوق في مجال الآداب الشاعر فؤاد طمان، وكذلك فاز الكاتب أحمد شبلول.



يذكر أن قيمة جائزة التفوق تبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية فضية.



ويجري التصويت الآن على جوائز الدولة في مجال العلوم الاجتماعية بجائزة التفوق.



كما يشار إلى أن أعضاء المجلس بدأ اجتماعهم منذ الثانية عشرة ظهر اليوم، وناقش الاجتماع في البداية جدول أعمال المجلس، بحضور معظم أعضائه.