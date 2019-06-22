إصابة طالبة بنوبة سكر خلال امتحان مادة الفيزياء بالهرم

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي بنوبة سكر بالتزامن مع بدء امتحان مادة الفيزياء بمدرسة الشهيد النقيب محمد محمود عبدالعزيز بالهرم.



وقرر رئيس لجنة الامتحان طلب سيارة إسعاف لنقلها إلى إحدى المستشفيات بعد عجزهم عن إسعافها.



فيما سيطرت حالة من البكاء والقلق بين أهالي الطالبات في الخارج بمجرد رؤية سيارة الإسعاف في محيط اللجنة.



وبدأت طلاب وطالبات الثانوية العامة بالهرم أداء امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي، والفيزياء للقسم العلمي شعبة العلوم، في التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



ويؤدى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.