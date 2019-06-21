قبل المباراة الأولى للمنتخب.. طالع أبراجهم مبشر

ساعات قليلة وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنظمها مصر فى تمام العاشرة مساءً، حيث يلاقى المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوى.



ويعتقد الكثير في توقعات الأبراج، ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، فقد يحمل اليوم توفيقًا غير مسبوق لحارس المرمى محمد الشناوى صاحب برج القوس، والذى يحتمل أن يحرس عرين المنتخب الوطنى، حاله حال المدرب "خافير أجيرى" مولود برج القوس.



وينتظر الكثير من المصريين مشاهدة اللاعب الدولى محمد صلاح صاحب الـ 27 عاما، فوفقًا لطالع برجه الجوزاء، فالأمر جيد بالنسبة إليه، ومن المتوقع أن يفتتح التسجيل بهدف.



بينما يحمل اللاعب طارق حامد شعورًا بالحماسة، فإن مولود برج العقرب يحتاج إلى التفكير قبل اتخاذ أى قرار داخل المباراة، حتى لا يكلف فرقته الكثير من المشاكل.



كما تنبأت خبيرة الأبراج بأن اليوم قد يكون جيدًا بالنسبة للمهاجم مروان محسن، ولكن حذرت بعدم الاستسلام للضغط.

