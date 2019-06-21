مدرب أوروجواى: الفوز على تشيلى بوابة التأهل لربع نهائى كوبا أمريكا

أبدى أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عدم قلقه بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابى أمام اليابان 2-2، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل، مشيرًا إلى أن الفريق سيبحث عن الفوز أمام تشيلي في ثالث جولات المجموعة الثالثة لحسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا فى البرازيل.



وقال تاباريز- في تصريح عقب المباراة: "سنخرج باستنتاجات من هذه المباراة، سأنشغل بعملي ولكن لن أشعر بالقلق، سأسعى كى تعود الأمور إلى نصابها، هذه مباريات حاسمة، لن ننتظر لنرى وضعنا في الجدول".



وكان التعادل (2-2) قد حسم نتيجة مباراة أوروجواي واليابان، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الجمعةعلى ملعب جريميو أرينا، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 في البرازيل.



وافتتح كوجي ميوشى النتيجة لصالح اليابان في الدقيقة 25، وتعادل لويس سواريز لأوروجواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم عاد ميوشي وسجّل الهدف الثاني للساموراي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 66.



ورفع منتخب أوروجواي رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز الأول، في حين أصبح رصيد اليابان نقطة واحدة في المركز الثالث.