الخطيب يحضر مران المنتخب

توجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى مران المنتخب المصري الرئيسي استعدادًا لمباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا من أجل مساندة اللاعبين قبل البطولة التي تقام بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.



وتوجه الخطيب إلى استاد الكلية الحربية من أجل مساندة لاعبي المنتخب المصري في التدريب الذي انطلق الثامنة مساء قبل مواجهة زيمبابوي يوم الجمعة.



واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، محمود الخطيب ضمن 7 أساطير ليكون سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا.



ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا مع الكونغو الديمقراطية، تنزانيا وزيمبابوي، وتقام المباريات على استاد القاهرة.