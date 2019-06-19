البورصة تتفاعل مع الصعود الأمريكى وتستهل التعاملات بارتفاع جماعى

تفاعلت أسهم ومؤشرات البورصة مع الصعود الأمريكي الكبير عشية أمس، لتشهد المؤشرات صعودًا جماعيًا لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.



ارتفع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14214 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 17448 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1544 نقطة.



وكانت مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعًا واضحًا أمس الثلاثاء، بدعم من مبيعات المؤسسات المصرية.