مصر الخير: بحث حالات مديونيات المتعثرين لسدادها

قال محسن محجوب امين صندوق "مؤسسة الخير " إن المؤسسة، ستقوم ببحث حالات المتعثرين اجتماعيًا وقانونيًا ممن تعثرو فى سداد التأمينات لدى صندوق التامينات والمعاشات، لانهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقًا للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.



وأضاف محجوب، خلال توقيع بروتوكول بين صندوق التأمينات ومؤسسة مصر الخير، أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام الوزارة للمتعثرين، الذين يستحقون المساعدة في فك كربهم، وبالتالي يستهدف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم.



واشار محجوب الى ان بين الفئات المستهدفة ايضا من خلال البروتوكول الارامل الذى توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية او المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات،حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الاسرة فى صرف المعاشات وذلك فى اطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الاسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على أطفالهم.



وتنص بنود البروتوكول الذى يمتد على 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وانهاء كافة الاجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وانهاء القضايا المرفوعة على الغارنين على ان يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.