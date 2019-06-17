القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:50 م

مصر الخير: بحث حالات مديونيات المتعثرين لسدادها

محسن محجوب
محسن محجوب
ولاء جمال
dostor.org/2673148

قال محسن محجوب امين صندوق "مؤسسة الخير " إن المؤسسة، ستقوم ببحث حالات المتعثرين اجتماعيًا وقانونيًا ممن تعثرو فى سداد التأمينات لدى صندوق التامينات والمعاشات، لانهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقًا للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.

وأضاف محجوب، خلال توقيع بروتوكول بين صندوق التأمينات ومؤسسة مصر الخير، أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام الوزارة للمتعثرين، الذين يستحقون المساعدة في فك كربهم، وبالتالي يستهدف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم.

واشار محجوب الى ان بين الفئات المستهدفة ايضا من خلال البروتوكول الارامل الذى توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية او المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات،حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الاسرة فى صرف المعاشات وذلك فى اطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الاسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على أطفالهم.

وتنص بنود البروتوكول الذى يمتد على 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وانهاء كافة الاجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وانهاء القضايا المرفوعة على الغارنين على ان يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

منذ يوم

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات

منذ يومين

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 5 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ اسبوع

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ اسبوع

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

الآن

وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى على السعودية

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 37 درجة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

لأول مرة.. طلاب الثانوية يستخدمون "التليجرام" للغش في الامتحانات (صور)

ads
ads
الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الداخلية تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة عبر موقعها

بالصور.. تداول أسئلة الديناميكا والأحياء والفلسفة عبر السوشيال ميديا

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

لاعب "يد الأهلي" إبراهيم المصري: الموسم الجديد يحمل تحديات للجميع

المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

منتخبا أنجولا وجنوب أفريقيا يصلان القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الداخلية تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة عبر موقعها

بالصور.. تداول أسئلة الديناميكا والأحياء والفلسفة عبر السوشيال ميديا

الرئيس نيوز

السيسي وعلم مصر في بيلاروسيا.. لقطة "الشعلة الخالدة" تثير إعجاب المصريين (فيديو)

"قوة صلاح".. صاحب الـ 27 عاما لم يعد مجرد لاعب كرة قدم

"كفاية كحة".. ترامب يطرد مسؤولا من البيت الأبيض

السيسي يضع أكليل الزهور بالنصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك

"البطولة تحظى باهتمام الرئيس".. وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية بشأن أمم أفريقيا

كشكول

"أمهات مصر": سهولة بامتحان الأحياء.. وفرحة بسبب الفلسفة

مستشار الرياضيات: "الديناميكا" مباشرة ومن الكتاب المدرسي

وكيل "أصول دين" المنوفية يتفقد امتحانات الفرقة الثانية والثالثة

رئيس جنوب سيناء الأزهرية يتفقد امتحان الأحياء الثانوية

طالبات الثانوي عن الأحياء: "لم نتوقع سهولته"

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الصين تطلق مسابقة عالمية للفيديوهات القصيرة

طائر أسطوري قد يكون وراء كارثة تشيرنوبل

نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تدمير نقطة تفتيش لفيروس الإيبولا شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎