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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:57 م

«علماء باكستان»: بن سلمان طرح رؤية ثاقبة تعزز مكانة السعودية

رئيس مجلس علماء
رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي
dostor.org/2672414

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي بتصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن أوضاع المنطقة.

وأضاف الأشرفي، في بيان، أن التصريحات كشفت الحقائق، وصحَّحت المعلومات، فعززت مكانة المملكة وقيادتها ورؤيتها الثاقبة، وأكدت أن القيادة الرشيدة لا تبحث عن صراعات، وتسمو عن مواجهة الحاقدين.

وتابع رئيس «علماء باكستان»، «نؤيد تصريحات ولي العهد بشأن اليمن فالمملكة فعلًا رائدة الحل السياسي، وقدمت المبادرة الخليجية وعملت على تحقيق انتقال سياسي سلمي، ودعمت اقتصاده التنموي بأكثر من سبعة مليارات دولار، بين عامي 2012 و2014.

وأكد الأشرفي، تأييده الكامل لما ذكره ولي العهد حول العدوان على المملكة، مشيدًا بموقفه الحاسم بشأن التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادة دولته، مشيدًا بحكمة الأمير محمد بن سلمان، بشأن الملفات التي تخص القضاء السعودي العادل.

وحول منهج المملكة في إدارة علاقاتها وفقًا لتصريحات ولي العهد، قال الأشرفي، إن العالم الإسلامي يشهد للمملكة بالتوجه المعتدل الذي يعكس محبتها لأشقائها ورغبتها في التعاون مع الجميع، منوهًا بتأكيد الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة تخدم ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين طوال العام.

وتابع: إننا نثق فيما قاله الأمير الشاب الشهم الشجاع، فما من دولة تخدم الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والقرآن والسنة والمشاعر المقدسة وتدافع عن قضايانا وحدودنا وحقوقنا مثل هذه الدولة العظيمة، مشيرًا إلى أن المملكة تصدت لأصحاب الأهواء والمصالح والحاسدين المدعومين من إيران، فأحبطت خططهم الفاشلة.

واستكمل رئيس «علماء باكستان»، إننا نثق في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائدًا للأمة، ونؤيد جميع قراراته الحكيمة لحماية المملكة وأبنائها من جميع الأعداء، ولن نسمح باعتداء على شبر من أراضيها.

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