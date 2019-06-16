بيرهوف يتمنى استعادة ألمانيا لعقلية "كرة الشوارع"

أكد أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أنه يرغب في استعادة ألمانية لعقلية "كرة الشوارع" من أجل العودة إلى موقعها في صدارة الكرة العالمية.



وأوضح بيرهوف، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية اليوم الأحد: أن الأمر يتعلق بعقلية "قدمناها من قبل في الملعب: السرعة واللعب المباشر والسماح باستغلال المهارات الفردية وتشجيع الابداع لدى اللاعبين".



وعن الأداء الجيد والمسيرة الناجحة للمنتخب الألماني "مانشافت" في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2020" حتى الآن، قال بيرهوف إن الفريق عاد إلى قلوب المشجعين الذين أبدوا استياءهم من قبل.



وأشار بيرهوف، الذي فاز مع المنتخب الألماني بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 1996"، إلى أن الفريق يسير حاليًا على الطريق الصحيح بعد صدمة الخروج المبكر من الدور الأول "دور المجموعات" في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.