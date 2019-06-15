ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

أثارت الفنانة ريم البارودى حالة من الجدل عقب نشرها لعدد من الصور على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بصحبة شاب غير معروف.



وظهرت ريم أثناء قضائها إجازتها على البحر في منطقة العين السّخنة، برفقة شاب وهما يلتقطان صور السيلفي من على المركب.



وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، ففي حين أثنى البعض على إطلالتها وجمالها، وتساءل البعض الآخر عن هوية هذا الشاب الذي يظهر معها في الصور، واذا كان هناك علاقة حب تجمع بينهما، وهى التساؤلات التى اكتفت ريم فى الرد عليه بقولها "مع صديقي المفضل دوما.. حمودي.. الصحاب رزق".



ريم تجاهلت بشكل كبير التعليقات التى أشارت إلى دخولها فى علاقة حب جديدة، لتنسى علاقتها بالمطرب احمد سعد، وما أثير من مشكلات عقب ارتباط الأخير بالفنانة سمية الخشاب ثم انفصاله عنها.

