فرنسا تهزم النرويج وتعزز فرصها لبلوغ دور الـ16 بمونديال السيدات

قطعت فرنسا،أمس الأربعاء، خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للسيدات، بعد الفوز 2-1 على النرويج في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وتقدمت فاليري جوفان لفرنسا في بداية الشوط الثاني، ثم أدركت النرويج التعادل بهدف بنيران صديقة عبر ويندي رينار، قبل أن يعيد هدف لو سوميه التقدم مرة أخرى لفرنسا صاحبة الضيافة.



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الفرنسي صاحب الأرض رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.



وتحتل النرويج، بطلة العالم 1995، المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على نيجيريا التي فازت 2-0 على كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بدون نقاط.



وفي آخر مباريات المجموعة ستلعب النرويج أمام كوريا الجنوبية، وستحتاج فرنسا للتعادل فقط أمام نيجيريا لتتأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة.