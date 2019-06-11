أمير مرتضى: نعلم أن جروس راحل منذ 3 أشهر وهذه أبرز عيوبه

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.



وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "معروف من 3 أشهر أن جروس راحل عن نادي الزمالك ويملك عرضًا من نادي بعرض مالي أكبر بكثير من عرض الزمالك".



متابعًا: "مكنش ينفع نقول ان جروس هيمشي في الفترة الي فاتت علشان كنا بنلعب مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".



واستكمل: "جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، قرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه منذ فترة".



وأضاف أمير: "جروس لديه مميزات وعيوب كنا نحاول تفاديها، التعامل مع اللاعب المصري كان من عيوبه، عمرنا ما اتكلمنا معاه في فنيات"، مختتمًا تصريحاته: "في النهاية جروس نجح مع الزمالك".