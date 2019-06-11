"رئيس النواب": "أبو شقة" قامة كبيرة على المستويين القانوني والإنساني

وجه أعضاء البرلمان التحية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بناءً على طلب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مؤكدًا بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة قامة قانونية كبيرة نتعلم منها ليس على المستوى القانوني فقط ولكن على المستوي الإنساني أيضا.



إشادة النواب جاءت بعد اعتذار النائب هاني الحناوي عضو مجلس النواب للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، طالبا منه أن يعتبره ابن له، وأن يقبل اعتذاره عما بدر منه أثناء نظر طلب رفع الحصانة عن النائب الحناوي.



ورد المستشار بهاء الدين أبو شقة: أقدر وأثمن هذا الاعتذار وجميعنا زملاء في المجلس، قمنا بدور وطني على مدار دورات الأربع ودور مشهود وبإذن الله سنكمل الفصل التشريعي بكل ما بدأناه بحب.



وتابع أبو شقة أننا سنظل نؤدي الدور الوطني المحترم اللائق بهذا المجلس الذي أدى دورًا هامًا وأساسيًا في هذه المرحلة الفارقة في ترسيخ الديمقراطية.

