كريستيانو رونالدو يرفض الحديث عن الكرة الذهبية

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الحديث عن التوقعات بشأن الفائز بالكرة الذهبية "بالون دور" 2019.



وقاد رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية على حساب المنتخب الهولندي.



ومن المتوقع أن ينافس رونالدو كلًا من فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي قائد برشلونة على الجائزة هذا العام، وقد يتواجد أيضًا محمد صلاح، جناح ليفربول، في قائمة المرشحين.



وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، بشأن مباراة هولندا: "كان الهدف من المباراة هو الفوز واللعب بشكل جيد".



وبسؤاله حول ما إذا كانت أهدافه الثلاثة في شباك سويسرا في الدور نصف النهائي، عززت فرصته للتواجد في القائمة النهائية للمتنافسين على الكرة الذهبية، رد رونالدو: "لا، لن أتحدث عن الكرة الذهبية".



يذكر أنه في العام الماضي، كسر الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، هيمنة رونالدو وميسي التي استمرت عشر سنوات على الفوز بالجائزة.