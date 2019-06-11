"الإحصاء": عودة أسعار السلع والخدمات لطبيعتها أول يوليو المقبل

أكدت سعاد مصطفي، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تلاشي الارتفاعات الأخيرة في معدل التضخم الشهري بداية من شهر يوليو المقبل، وعودة أسعار مختلف السلع والخدمات لمستوياتها الطبيعية، بعد انحسار تأثير موسم رمضان والأعياد والتقلبات المناخية علي أسعار مختلف السلع والخدمات، ما لم تصدر أية قرارات حكومية أخرى تتعلق برفع الدعم أو زيادة الأسعار.



وأوضحت "سعاد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن ما سجله معدل التضخم الشهري من ارتفاع في حدود 1% تأثر بشكل أساسي بزيادة أسعار الفاكهة بنسبة 18.1%، وفي مقدمتها أسعار الليمون التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 63.7%، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، وكذلك العمرة والملابس الجاهزة، والمخبوزات، والأسماك؛ بسبب موسم رمضان والعيد وشم النسيم، لافتة إلي أن أزمة الليمون لن تؤثر بشكل كبير في معدل التضخم لانخفاض الوزن النسبي لها بين سلة السلع باعتباره سلعة ليست يومية.



وأشارت إلي أن المدن كانت أكثر تأثرًا بإرتفاع الأسعار، والتي سجل بها معدل التضخم الشهري 1.1%، بينما في الريف بلغ المعدل 0.8%، كما سجلت أعلي ارتفاعات في أسعار الطعام والشراب في المناطق الحضرية بنسبة 1.5%، مقابل 1% فقط في الريف؛ نظرًا للأهمية النسبية لهذه السلع في الحضر عن الريف.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 311.1 نقطة لشهر مايو 2019، مسجـلًا ارتفاعًا قدره 1% عن شهر أبريل 2019، في حين سجل معدل التضخم السنوي 13.2% لشهر مايو 2019 مقابل 11.5% لنفس الشهر من العام السابق.



وأرجع الإحصاء هذا الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، والحبوب والخبز بنسبة 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.