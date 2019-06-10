وزير التعليم يعلق على تداول امتحاني الاقتصاد والإحصاء بمواقع التواصل

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تداول امتحاني الاقتصاد والإحصاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من بدء الامتحان، قائلًا: "إن كل الحالات الفردية التي تقوم بمثل هذه الأفعال يجري عقابها".



وأضاف الوزير، في تصريح صحفي، أن الغالبية الساحقة من الطلاب يؤدون الامتحان بهدوء، قائلًا: "رجاء ملاحظة أن الحالات الفردية كلها يتم عقابها، وأن الغالبية تمتحن في هدوء، وبالتالي لا يجب تضخيم هذه الأمور المتوقعة للأسف".



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، وهي مادة يترتب عليها النجاح والرسوب، ولكن درجاتها لا تضاف للمجموع.



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالبا وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.