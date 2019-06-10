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محافظات
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:29 ص

توافد أولياء أمور طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بمطروح

توافد أولياء أمور
مطروح _ ياسمين شعيب
dostor.org/2659962

توافد عددا من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمطروح على أبواب لجنة مدرسة باحثة البادية منتظرين خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.

كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

توافد أولياء أمور طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بمطروح
توافد أولياء أمور طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بمطروح
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