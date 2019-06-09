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الأحد 09/يونيو/2019 - 11:51 ص

غدًا.. محافظ البحر الأحمر يفتتح كرنفال الغردقة الدولي للفنون

غدًا.. محافظ البحر
علي عواد
dostor.org/2658413

تستضيف مدينة الغردقة غدًا الاثنين، فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، والذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالي، بفندق "شتايجنبرجر أكوا ماجيك" في دورته الثانية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامي سعد رجل الأعمال، وبمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 10 دول، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وإنجلترا ومصر.

ويشارك في فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين في مصر وعدة دول أجنبية، حيث يشارك من مصر، جورج فاضل، وشيرين البارودى، وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ومارك باتلر من اليابان، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

من جانبه قال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، فى بيان له، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامى سعد، رجل الأعمال، يُقدمان دعم لا محدود لنجاح المهرجان الفنى العالمى، الذى تستضيفه مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

أضاف، "حميدة"، من المقرر أن يقوم أشهر الرسامين المشاركين فى الكرنفال بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما ستقام ورشة الرسم بالممشي السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين فى الكرنفال بجولة سياحية فى مدينة الغردقة بعد غد الثلاثاء لزيارة معالمها السياحية.

غدًا.. محافظ البحر الأحمر يفتتح كرنفال الغردقة الدولي للفنون
غدًا.. محافظ البحر الأحمر يفتتح كرنفال الغردقة الدولي للفنون
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