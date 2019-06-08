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السبت 08/يونيو/2019 - 10:18 ص

أولياء أمور: كابوس الثانوية العامة أذهب فرحة العيد ورمضان

أولياء أمور: كابوس
عبدالله هشام
dostor.org/2656920

سيطرت حالة من التوتر والقلق على أولياء أمور طالبات مدرستي الشهيد محمد محمود عبدالعزيز، وأسامة أحمد محمد "أم الأبطال سابقا" مع بدء امتحان اللغة العربية لطلاب المرحلة الثانوية العامة.

وقالت إحدى أولياء الأمور، إن الثانوية العامة أصبحت كابوس الأهالى قبل الطلاب وإن لم يشعروا بأي فرحة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك أو شهر رمضان الكريم بسبب التوتر الدائم من اقتراب الامتحانات.

وأضافت إن ابنتها لم تنم طوال الليل بسبب حالة القلق والتوتر من الامتحان.

وبدأ طلاب الهرم امتحان اللغة العربية، في التاسعة صباحًا، أول امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ويؤدى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.

أولياء أمور: كابوس الثانوية العامة أذهب فرحة العيد ورمضان
أولياء أمور: كابوس الثانوية العامة أذهب فرحة العيد ورمضان
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