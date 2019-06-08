الدفع بـ21 سيارة إسعاف لتأمين لجان الثانوية العامة ببنى سويف

قال الدكتور إسلام عساف، مدير هيئة الإسعاف المصرية بفرع بني سويف، اليوم السبت، إنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 لجنة.



وأوضح "عساف" في تصريحات لـ"الدستور" أن سيارات الإسعاف المشاركة فى تأمين لجان الثانوية العامة مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب.



ويبلغ عدد الطلاب داخل المحافظة 20 ألف طالب وطالبة بشعبتيها العلمي والأدبي على مستوى المحافظة حيث يؤدون الامتحانات داخل 49 لجنة.



واطمأن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.