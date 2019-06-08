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السبت 08/يونيو/2019 - 09:57 ص

الأمن يمنع دخول المذكرات والكتب للجان الغربية "صور"

الأمن يمنع دخول المذكرات
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2656896

منعت قوات الأمن الطلبة والطالبات من اصطحاب أي كتب أو مذكرات أو ملخصات، للجان امتحان الثانوية العامة وأصرت الشرطة وأمن المدارس على رفض دخول أي أوراق أو أجهزة والسماح فقط بالأدوات المكتبية.

واشتكى الطلاب من منعهم من حمل مذكرات الدين للمراجعة عقب نهاية امتحان اللغة العربية، حيث لن يتم السماح لهم بالخروج، وتم منعهم من اصطحاب أي مذكرات او كتب، رغم أن هناك مادة أخرى عقب نهاية مادة اللغة العربية.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي تنطلق اليوم السبت، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

من جانبه قال محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن.

وأضاف "حماد" أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية مدة الإمتحانات.

وقال وكيل الوزارة، إنه توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الأجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما تم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.

الأمن يمنع دخول المذكرات والكتب للجان الغربية "صور"
الأمن يمنع دخول المذكرات والكتب للجان الغربية "صور"
الأمن يمنع دخول المذكرات والكتب للجان الغربية "صور"
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