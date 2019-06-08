بالصور.. طوابير أولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالغردقة

شهدت محيط لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة، حالة من القلق والتوتر من قبل أولياء الأمور أمام اللجان، حيث شهدت لجنة الغردقة الثانوية انتظار أولياء الأمور في طوابير أمام اللجنة لحين خروج أبنائهم من الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية، وعددهم 2426 طالبًا وطالبة في 14 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 3 لجان توزيع.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.