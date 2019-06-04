محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان.. الأفضل والأسوأ (2-2)

• لمس أكتاف مسلسل صنع خصيصا ليؤكد أن لدينا اتنين "جبابرة تمثيل" فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع

• البرنسيسة بيسة واحد من أسوأ الأعمال الفنية في التاريخ .. السبب ليس في الأداء الغريب لمي عز الدين ولكن حالة الاستعباط التى ظهرت في العمل

• دنيا سمير غانم ممثلة موهوبة جدا لكنها لا تمتلك ذكاء كاف لتصل الي القمة .. للأسف من بعد مسلسل "نيلي وشريهان" لديها سوء تقدير .

• على ذكر "نيلي وشريهان " ايمي سمير غانم تحتاج الي شخص أمين ينصحها ألا تستحضر روح حسن الرداد وهي تمثل

• سوبر ميرو مشروع مسلسل جيد تحول بالاداء المفرط في الاستعباط الي مسلسل كرتوني يتابعه الاطفال

• حكايتي فرصة لظهور ممثل جيد اسمه أحمد صلاح حسني وفرصة لنكتشف ان الفلوس لا تصنع نجمة

• نصيحة لوجه الله لياسمين صبري لو حاطة " حتة التمثيل " في دماغها، وتنوي اكمال المشوار عليها السفر للخارج لتتعلم التمثيل .. أو تتعلم بزنس وتفتح شركة انتاج وترزق

• مسلسل بركة من الأعمال المتماسكة.. كتابة جيدة واداء مميز لعمرو سعد

• قمر هادي من الاعمال المهمة التى ستحظي بمشاهدة أكبر في العرض الثاني له

• مسلسل " فكرة بمليون جنية" ما يستاهلش تلاتة تعريفة

• على ربيع قدم واحد من أسخف "الاسكتشات" .. أعتقد ان الموسم القادم سيكون فرصته الاخيرة

• أحمد فهمي في الواد سيد الشحات راهن على " دماغه" وكسب الرهان وأثبت انه الوحيد اللي صح في الثلاثي " شيكو وهشام وفهمي" .. فهمي يجيد صنع عمل يجذب الجمهور ويجيد توظيف كل ما في العمل حتى وان كان على حساب مساحته الشخصية وهو أمر يحسب له

• الواد سيد الشحات فرصة العمر لابن المطرية البار محمد عبد الرحمن " توتا"

• "هوجان" و"شقة فيصل" .. المؤلف واحد " محمد صلاح العزب" والمخرج واحد " شيرين عادل" مع بطولة لكريم محمود عبد العزيز .. الفارق بين المسلسلين سببه الخبرة .. الأمر الذي يؤكد أن العمل الثالث سيكون أفضل

• كريم محمود عبد العزيز في هوجان تخلص من نمطية السبكي وعاد لجينات الساحر محمود عبد العزيز

• "أبو جبل" أعاد مصطفي شعبان الي التمثيل بشكل كامل بعد سنوات قضاها في مرحلة وسط بين " الحاج متولي" و" زهرة وازواجها الخمسة" .

• محمود البزاوي ممثل تقيل ظهوره في أي عمل يمنحه علامة ثقة حتى وان كان المسلسل " علامة استفهام" .

• القنوات الاخبارية تعرف تعمل برامج مناسبة لرمضان .. شخصيا تابعت برنامجين بشكل متواصل الاول هو المواجهة على قناة اكسترا نيوز من تقديم الاعلامية ريهام السهلي ..وهو برنامج مهم ونتمني أن يستمر بنفس الاداء لأننا نحتاج الي هذه النوعية من البرامج .. فقط علينا أن نروج له جيدا بدلا من شيخ الحارة وكناسة العطار وريهام السهلي تستحق .. البرنامج الثاني هو " من الشرفة" وده برنامج عظيم بيقدم أفكار رائعة من الوطن العربي .. بالتأكيد فيه برامج تانية مهمة لكن الاتنين دول اللي لفتوا نظري .

• خناقة حريم السلطان أحمد سعد كانت من أسواء ما حدث في رمضان .. الأمر مؤسف جدا أن تحدث منافسه بين البرامج والمواقع على ذكر تفاصيل خناقات بين فنانات على رجل .. خاصة اذا كان الرجل أحمد سعد .. اللي بيضربهم وفرتك لواحده منهم الطحال .

• اعلان كابتن نور خطاب لحملة 100 مليون صحة، واعلان محمد صلاح عن الادمان والمخدرات واعلان مركز القلب من الاعلانات الحلوة .

• في الوقت الذي اهتمت السوشيال ميديا ببرنامج شيخ الحارة لأن فيه نميمة، والمواقع الاخبارية اهتمت ببرنامج عايشة لان البرنامج بيصرف كويس كان هناك برنامج " سيرة الحبايب" لعمرو عبد الحميد وجيهان خليل .. التجربة تستحق التكرار وعمرو مذيع موهوب يمكن أن يقدم أي نوع من البرامج .

• مدينتي صاحبة أكبر حملة اعلانية واكمل حملة للقلش عليها على السوشيال .

• كريم عبد العزيز ممثل جيد أفسده الاداء الاوفر في الاعلانات .

• الراديو 90 90 قدم مجموعة من البرامج المميزة أهمها ستوديو 9090 وعمارة الحاج رمضان لأحمد يونس لكن يبقى حتى لا يطير الدكان لمحمد نشأت الوحيد القادر على صنع الضحكة .

• في الختام .. كل سنة وانتم طيبين .. اليوميات تجربة للرصد والقلش وصنع المفارقات وتوجيه الشكر في بعض الأحيان وقلمين علشان نفوق في أحيانا اخرى .. أما التحليل والمقارنات والتركيز الشديد في الاعمال المختلفة فهي من تخصص الصديق العزيز عبد الله غلوش .. وبالمناسبة عبد الله من أفضل الناس اللي بتكتب ومن أكتر الناس اللي أنا بتابعها وزعلت انه وقف الغلوشيات.. وفي انتظارها السنة الجاية.



كل سنة وانتم طيبين

• دعاء اليوم: اللهم تقبل