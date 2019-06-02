220 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة" براتب يصل إلى 2300 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 220 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات تقديم الحلويات الشهيرة، إحدى شركات القطاع الخاص، وحددت الشركة راتب يصل إلى 2300 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، براتب 2300 جنيه.



وتحتاج الشركة، إلى 100 عضو فريق، و20 ويتر، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأيضا 50 استيوارد، براتب 2200 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 22 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وحافز كل 3 شهور.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 01128231135، أو 01100701203، والتواصل مع المدير المسئول سالم أحمد سالم، أو التوجه لمقر الشركة في شبرا الخيمة، شارع أبو محرم.