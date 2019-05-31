"غاني" يبحث مع رئيس وزراء باكستان عملية السلام الأفغانية

بحث رئيس أفغانستان، أشرف غاني، مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، عملية السلام الأفغانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وشدد خان- خلال لقائه بغاني على هامش القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي المقامة في المملكة العربية السعودية- أن بلاده ستدعم كابول في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة "أكد رئيس الوزراء عمران خان مجددًا التزام باكستان لإرساء السلام والاستقرار في أفغانستان، كما أكد أيضًا دعم باكستان الراسخ لعملية السلام التي تقودها أفغانستان وتتولاها من أجل إيجاد حل سياسي في أفغانستان".



وأضاف البيان أن الجانبين سيناقشان أيضًا القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد خلال الزيارة المقبلة للرئيس الأفغاني لإسلام آباد.