طلب إحاطة للحكومة بشأن معاناة 300 صيدلي في السعودية

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، بشأن بسرعة التدخل لإنهاء المعاناة الشديدة التي طالت الصيادلة المصريين العاملين بشركة تداوي في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم أكثر من 300 صيدلي.



وأكد "حساسين"، أن الصيادلة محل الشكوى تعرضوا في الفترة الأخيرة لمشاكل عديدة مع الشركة، لتأخر صرف رواتبهم منذ بداية 2019، ومن ثم إيقاف تجديد الإقامات من بداية عام 2019، كما تم إيقاف التأمين الصحي للصيادلة منذ ديسمبر 2018.



وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقديم عدد من الصيادلة استقالاتهم على الرغم من عدم حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما دعا الصيادلة إلى التقدم بشكوى في مكتب العمل تم تحويلها إلى المحكمة ولم يصدر بها حكم حتى الآن، لافتا إلى المعاناة في عدم تمكنهم من تجديد الإقامة أو الحصول على بقية مستحقاتهم أو حتى نقل الكفالة لمكان عمل آخر.