القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
مصر
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:17 م

عودة الروح لـ سيناء بفضل دماء الشهداء.. مصر تنتصر على الإرهاب (فيديو)

عودة الروح لـ سيناء
حسام فوزي
dostor.org/2648029

فى مدراس سيناء عادت أصوات التلاميذ تجلجل كل صباح «تحيا جمهورية مصر العربية» وفى الجامعات عادت الحيوية للمدرجات، وفى الأسواق انتشرت البضائع وعادت الروح للبيع والشراء، لتؤكد انتصار مصر فى معركتها على الإرهاب الأسود.


بشارة تلو الأخرى تمسح دموع الحزن وتعيد البسمة إلى وجوه أهالي سيناء لتسجل فى صفحات التاريخ حكايات أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.


«DMC» تجولت في أسواق ومدارس شمال سيناء، حيث قال الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إن مستشفى العريش العام تعد الأكبر ويتوفر بها حالياً كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.


وأضاف الشيخ عرفة اليماني إن وسائل الإعلام المعادية روجت لمنع دخول المواد البترولية والجاز إلى شمال سيناء، ولكن الحقيقة هي أن الغرض من ذلك كان تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.


موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بإحدى الجامعات الخاصة

أم الشهيــــد

"البحوث الإسلامية": تضحيات الجيش والشرطة فى سيناء وسام شرف لكل مصرى

حسن راتب يقدم منحًا تعليمية مجانية لأبناء شهداء الروضة بجامعة سيناء

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ 4 أيام

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ 4 أيام

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ 6 أيام

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ اسبوع

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

وعد الرئيس.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة الصقور (فيديو)

"الشركة المتحدة": أحمد مجاهد وراء منع "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع

إصابة مدير أمن أسيوط ومدير المباحث في حادث مروري

ads
الأكثر قراءة

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لقطات خاصة للحظة صعود الإرهابي هشام عشماوي للطائرة المصرية وعصب عينيه

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لأوزبكستان وفلسطين

ستيفنز وموجوروزا تبلغان الدور الثالث برولان جاروس

ساديو ماني: مسرور باهتمام ريال مدريد

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لقطات خاصة للحظة صعود الإرهابي هشام عشماوي للطائرة المصرية وعصب عينيه

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

الرئيس نيوز

مرصد الإفتاء: استعادة الإرهابي هشام عشماوي ضربة قاضية للإرهاب العابر

الرئيس السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض

مصرع مدير أمن أسيوط فى حادث انقلاب سيارته

"المركزي" يرد على اتهامات دعمه للجنيه في وجه الدولار

كشكول

جامعة الأزهر تكرّم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية

"أبوالقاسم" يتابع لجنة الثانوية الازهرية بالعريش

للمعلمين المرشحين للترقي... تعرف علي طريقة اختيار نوع التدريب

القومي للمرأة يتفقد أنشطة وحدة المناهضة بآداب الإسكندرية

جامعة الزقازيق تنفذ 39 دورة تدريبية للطلاب في التوظيف واللغة الإنجليزية

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎