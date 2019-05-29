عودة الروح لـ سيناء بفضل دماء الشهداء.. مصر تنتصر على الإرهاب (فيديو)

فى مدراس سيناء عادت أصوات التلاميذ تجلجل كل صباح «تحيا جمهورية مصر العربية» وفى الجامعات عادت الحيوية للمدرجات، وفى الأسواق انتشرت البضائع وعادت الروح للبيع والشراء، لتؤكد انتصار مصر فى معركتها على الإرهاب الأسود.





بشارة تلو الأخرى تمسح دموع الحزن وتعيد البسمة إلى وجوه أهالي سيناء لتسجل فى صفحات التاريخ حكايات أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.





«DMC» تجولت في أسواق ومدارس شمال سيناء، حيث قال الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إن مستشفى العريش العام تعد الأكبر ويتوفر بها حالياً كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.





وأضاف الشيخ عرفة اليماني إن وسائل الإعلام المعادية روجت لمنع دخول المواد البترولية والجاز إلى شمال سيناء، ولكن الحقيقة هي أن الغرض من ذلك كان تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.



