القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
سياسي
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:18 م

استجابة للصحفيين.. الأحوال المدنية تقضي بعدم إثبات المهنة إلا بأختام رسمية

استجابة للصحفيين..
الحسين عبيد
dostor.org/2645405

أعلن جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استجابت لمخاطبات النقابة، بعدم إثبات مهنة صحفي أو رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير، إلا بختم نقابة الصحفيين الرسمي، وخطاب معتمد من النقابة.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات له، إن الكتاب الدوري الصادر تحت رقم 20 لسنة 2019، بتاريخ 16 مايو الجاري، والذي تم إرساله إلى جميع إدارات الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، يتضمن الآتي:

١- تُثبت مهنة صحفي وصحفي بالمعاش بموجب ختم نقابة الصحفيين، وكارنيه عضوية نقابة ساري، وخطاب منفصل يؤكد عضوية المتقدم بالطلب بالنقابة، ومعتمد بختمها الرسمي.

٢- تُثبت مهمة صحفي لمؤسسة صحفية قومية، بموجب اعتماد ختم المؤسسة الصحفية القومية، بالإضافة إلى ختم نقابة الصحفيين.

٣- تُثبت مهنة محرر ومحرر صحفي ومراسل صحفي، بموجب اعتماد ختم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.

٤- تُثبت مهنة رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة ونائب رئيس تحرير بمؤسسة أو صحيفة قومية، بموجب اعتماد ختم المؤسسة الصحفية، وختم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.

٥-تُثبت مهنة صحفي بصحيفة حزبية أو خاصة أو مستقلة، باعتماد ختم نقابة الصحفيين وختم الصحيفة، بالإضافة إلى ختم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

٦- تُثبت مهنة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة خاصة أو حزبية أو مستقل، بموجب اعتماد ختم الصحيفة، واعتماد ختم نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

٧- تُثبت مهنة صحفي ومحرر صحفي ومراسل صحفي بالخارج، بموجب المستندات التي تفيد المسمى المهني بخارج البلاد، موثقًا من الخارجية المصرية، أو خطاب رسمي يفيد ذلك من الهيئة العامة للاستعلامات.


وأضاف "عبدالرحيم" أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت قررت تكليف مجلسها بالتصدي للكيانات الموازية والوهمية، مؤكدًا أن النقابة قامت بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بعدم استخراج صفة صحفي لأي شخص إلا بثبوت رسمي وختم رسمي من النقابة والجهات المعنية.


وناشد "عبدالرحيم" جميع مصالح الأحوال المدنية والمؤسسات المعنية، بالاتزام بالخطاب، وعدم إصدار صفة صحفي لأي شخص، إلا بالأوراق والأختام الرسمية التي اعتمدها الخطاب المذكور.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

منذ سنة

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ سنة

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

"التعليم" تعقد اختبارات المتقدمين لوظائف المُعلمين والقيادات بمدارس STEM

الحرس الثوري الإيراني يصف الولايات المتحدة بـ"الشيطان الأكبر"

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

حلقة جديدة من "باب الله" مع محمد الباز على شاشة "الغد"

ads
ads
الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

خاص عبدالحفيظ: الأهلي لن يلعب الدوري إلا بتنفيذ البنود الخمسة

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري الممتاز

رافاييل نادال يتأهل لثاني أدوار بطولة رولان جاروس

خاص عبدالحفيظ: الأهلي لن يلعب الدوري إلا بتنفيذ البنود الخمسة

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

خاص عبدالحفيظ: الأهلي لن يلعب الدوري إلا بتنفيذ البنود الخمسة

الرئيس نيوز

في ذكرى وفاته "نهرو" يتجوّل في مساجد القاهرة بصحبة عبدالناصر (صور نادرة)

شركات "الاستشارات".. وساطة مالية بلا رقيب

حسم مصير أجور 19 مليون موظف "بعد العيد".. ومساع حكومية لرفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تعرف على الشروط.. تخصيص وحدات إسكان اجتماعي لأسر شهداء الجيش والشرطة

كشكول

رئيس قطاع التعليم الفنى يحول رئيسي لجنة ومراقبين للتحقيق بالمنوفية

«رشوة وغش وطرد وغياب» بسابع امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82 %

ننشر مراجعة "اللغة الألمانية" لطلاب الثالث الثانوي

بالصور.. " قبيصي" يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بتعليم الإسماعيلية

الأمصار

بعد "زلزال".. محمد رمضان يتعاقد على مسلسل رمضان 2020

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على ميزانية 2019‎

تكسب 500 مليون دولار من صورة "سيلفي"

محكمة عراقية تصدر حكما بإعدام فرنسي رابع ينتمي لـ"داعش" الإرهابي

ضبط سودانيين حاولوا التسلل إلى تونس عبر ليبيا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الجسور "تغنّي" في عيد ميلاد بطرسبورج

الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎