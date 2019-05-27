النرويج: الحكومة والمعارضة الفنزويلية سيعودون خلال أسبوع

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية النرويجية يوم السبت أن ممثلي حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية سيعودون إلى أوسلو الأسبوع المقبل، بعد اجتماعات أولية في الأيام الأخيرة للدخول في حوار سياسي بين الطرفين.



وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان "نعلم أن ممثلي الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في فنزويلا قرروا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات" وفقًا لما ذكرته صحيفة دياريو دي كاراكاس.



من جهته، شكر وزير الخارجية، إني إريكسن سوريد، على استعداد وجهود أطراف النزاع في الوصول الى تسوية للأمر.



وشهدت فنزويلا ذروة التوتر السياسي منذ يناير الماضي، بعدما أقسم مادورو فترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي وصفتها المعارضة بالاحتيال.



وردًا على ذلك، أعلن رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا وحصل على دعم واعتراف أكثر من 50 دولة.



منذ ذلك الحين، اشتد الصراع السياسي وتحاول العديد من الدول، بما فيها النرويج، تعزيز آليات التفاوض لإيجاد حل للأزمة الفنزويلية.



وفي 17 مايو، أكدت السلطات النرويجية دور الوساطة في مرحلة أولية لبدء حوار سياسي بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.