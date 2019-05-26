حبس عاطلين بتهمة سرقة مساكن ومركبات بالزاوية الحمراء

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بالزاوية الحمراء، حيث تم ضبطهما خلال بيعهما سيارة من ضمن المسروقات التى استوليا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الزاویة الحمراء، تفيد قیام شخصين بعرض سیارة للبیع بمنطقة شارع الشركات دائرة القسم، بثمن بخس لا یتناسب وقيمتها الحقیقة، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبط عاطلین أحدهما له معلومات جنائیة مسجلة، وبحوزتھما سیارة ملاكى اعترفا بسرقتھا عقب الاستیلاء على مفتاحھا الأصلى، وكذا سرقة جھاز لاب توب ومبلغ مالى قدره (13 ألف جنيه) من داخل مسكن طبیب 26 سنة مقیم بدائرة قسم شرطة أول مدینة نصر، محرر بشأنھا محضر بقسم شرطة أول مدینة نصر.



وتم بإرشادھما ضبط جھاز اللاب المستولى عليه بمسكن المتھم الأول، وأقرا بإنفاق المبلغ المالى المستولى على متطلباتھما الشخصیة، وبتطویر مناقشتھما للربط بینھما وبین القضایا المجھولة، وأقرا بتكوینھما تشكیلا عصابیا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" وسرقة المركبات بأسلوب (توصیل الأسلاك)، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة مماثلة وتم بإرشادھما ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.