ملوك تترات مسلسلات رمضان يتحدثون لـ"الدستور"

شهد الموسم الدرامى الرمضانى الحالى ظهور أشكال جديدة من تترات المسلسلات اتسمت بالاختلاف والجرأة.

واستعان أغلب صنّاع المسلسلات بمطربين لهم شعبية كبيرة، فى إطار محاولة كل فريق عمل الترويج لمسلسله، والبعض لجأ للموسيقى التصويرية ليعطى حالة من التشويق، ولأول مرة نجد أربعة أبطال يغنون تترات مسلسلاتهم الرمضانية.

«الدستور» تحدثت مع صناع التترات المشاركين فى السباق الرمضانى، الذين كشفوا عن كواليس صناعة تلك الأغنيات وعلاقتها بالدراما.



نبيل شعيل: مقدمة «زلزال» بوابة عودتى إلى الدراما المصرية

أعرب المطرب الكويتى «نبيل شعيل» عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى الماراثون الرمضانى الحالى من خلال غناء تتر المقدمة لمسلسل «زالزل»، وحملت الأغنية اسم «بتقوى الدنيا».

وقال «شعيل» إن العمل مع الفنان محمد رمضان، بطل المسلسل، جعله متحمسًا ومستمتعًا للغاية، لأن الأخير ممثل كبير ويمتلك شعبية جارفة فى الوطن العربى.

وأضاف: «عندما عُرض علىّ غناء التتر وافقت فورًا، لأن المشاركة فى مسلسل مصرى أمر يسعدنى، خاصة أنه من بطولة فنان أحبه على المستوى الشخصى».

وتابع: «المسلسل لمس قلبى بعد متابعة حلقاته، واستمتعت بكل من فيه، وأعتبره بوابتى للعودة لغناء تترات المسلسلات المصرية بعد غياب دام نحو 10 سنوات، منذ أن شاركت بغناء تتر مسلسل (جدار القلب) للفنانة سميرة أحمد».

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أبوالليف: وافقتُ على «الواد سيد الشحات» دون تفكير

قال المطرب «أبوالليف» إنه وافق على غناء تتر مسلسل «الواد سيد الشحات»، للفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، دون أن يقرأ كلمات الأغنية، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود أفعال إيجابية حول التتر.

وأوضح أن مدير إنتاج المسلسل تواصل معه هاتفيًا وطلب منه غناء التتر، لافتًا إلى أنه وافق على الفور بعد علمه بأسماء أبطال المسلسل لثقته الكبيرة فى أنهم سيقدمون عملًا فنيًا مشرّفًا.

وذكر «أبوالليف» أنه سجل الأغنية فى اليوم التالى للمكالمة، حيث إن مدة التسجيل لم تتجاوز نصف ساعة، وقال: «تمتاز الأغنية بأنها خفيفة وممتعة فى غنائها، وأرى أن تترات المسلسلات لها نفس قوة الأغانى العادية».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع صناع المسلسل، كاشفًا عن أنه لم يتمكن حتى الآن من الاستماع إلى التتر بسبب سفره إلى الإسكندرية وانشغاله بالتحضير للأعمال المقبلة.. تجدر الإشارة إلى أن أغنية التتر من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع محمد حمدى.



ماهر محمود: ردود الأفعال الإيجابية حول «أبوجبل» أثبتت نجاحها

قال المطرب «ماهر محمود» إن ردود الأفعال التى وصلته حول أغنية تتر مسلسل «أبوجبل»، للفنان مصطفى شعبان، جعلته فى غاية السعادة، وأثبتت نجاح الأغنية فى الوصول للناس.

لافتًا إلى أن الملحن إسلام صبرى هو من رشحه لغناء التتر.

وأضاف «محمود» أن أغنية التتر تعتبر حالة غير تقليدية ولا تقارن بأى شكل غنائى آخر، مشيرًا إلى أنه أحب كل تفصيلة فى الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع، لأن أركان التتر كانت متماسكة.



مدحت صالح: الكلمات سبب تقديمى «طلقة حظ»

ذكر الفنان «مدحت صالح» أن ما دفعه لقبول المشاركة بغناء تتر مسلسل «طلقة حظ»، للفنان مصطفى خاطر، هو إعجابه بكلمات الأغنية وفكرتها.

وأضاف «صالح» أن الأغنية تتضمن قصة معاناة مصطفى خاطر خلال أحداث المسلسل، وهى من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، معبرًا عن سعادته بالمشاركة فى العمل.



وائل الفشنى: اخترت «الفلامنكو الغجرى» فى «مملكة الغجر»

كشف المطرب «وائل الفشنى» عن أنه اختار نمط «الفلامنكو الغجرى» لأغنية تتر مسلسل «مملكة الغجر»، وذلك بعد أن قرأ سيناريو العمل، مشيرًا إلى أنه قدّم أغنية أخرى خلال أحداث المسلسل تحمل اسم «بنات الغجر»، وهى تقترب من الشكل الصعيدى. المسلسل من بطولة الفنانة حورية فرغلى والراقصة فيفى عبده، والأغنيتان من تأليف خالد البيه، وألحان «الفشنى»، وتوزيع محمود حسين كامل. وأعرب «الفشنى» عن سعادته بالمشاركة فى غناء التتر، لأنه مختلف ومميز، مشيرًا إلى أن المنتجة المنفذة للعمل، سهى يوسف، هى من رشحته لغناء التتر.



رضا البحراوى: أغنيتى تظهر شخصية «هوجان» وتناسب السياق

اعتبر المطرب الشعبى «رضا البحراوى» أن أهم ما يميز أغنية «كسبنا إيه»، التى قدمها كتتر لمسلسل «هوجان»، للنجم محمد إمام، أنها تصف شخصية بطل المسلسل وتناسب السياق الدرامى. وأعرب «البحراوى» عن سعادته بسبب ردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها حول الأغنية، مشيرًا إلى أن التتر من ألحان شوقى صقر، ومن كلمات محمد عنتر.

وذكر أن تسجيل الأغنية استغرق يومين، وأنه حرص على أن يعبّر التتر عن «جدعنة» شخصية «هوجان».

وقال: «أكثر ما أسعدنى هو سماع الأغنية بين الناس، فهذا الأمر أعتبره نجاحًا كبيرًا لأى عمل يقدم للجمهور».

عمرو سعد: مفاجأة الموسم

على الرغم من أن هناك عددًا من النجوم الذين اعتادوا غناء تترات المسلسلات التى يقومون ببطولتها، إلا أن المشاهد المصرى والعربى فوجئ بأبطال جدد يتجهون للغناء هذا العام، وعلى رأسهم الفنان عمرو سعد، الذى غنى تتر مسلسل «بركة».

ومن ضمن المفاجآت الرمضانية تتر مسلسل «البرنسيسة بيسة»، الذى شارك فى غنائه جميع أبطال العمل، وعلى رأسهم «الفنان حجاج عبدالعظيم، والفنانة بوسى، والفنان محمد أنور، والفنان أمير المصرى الذى غنى باللغة الإنجليزية، والفنانة مى عزالدين».

وغنت الفنانة دنيا سمير غانم، كالعادة، تتر مسلسلها الجديد «بدل الحدوتة 3»، وحملت الأغنية نفس اسم العمل، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادى، ومكساج بيشوى مجدى.

أما آخر المسلسلات التى تولى البطل مهمة غناء التتر فيها فهو مسلسل «ابن أصول»، للفنان حمادة هلال، وحملت الأغنية اسم «الناس الحلوة»، وهى من تأليف عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل.



٤ مسلسلات تلجأ للموسيقى التصويرية

اختار صُناع مسلسلات «قمر هادى» و«لمس أكتاف» و«كلبش 3» و«لآخر نفس» الاعتماد على الموسيقى التصويرية فقط فى صناعة التتر دون الاستعانة بمطرب، خاصة أن القنوات العارضة للأعمال قليلًا ما تعرض التتر، إذ تحل الإعلانات مكانه.

وتولى المنتج والموسيقى سيف عريبى تأليف الموسيقى التصويرية لتترى المقدمة والنهاية لمسلسل «كلبش 3»، الذى يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، وقد رشحه مخرج العمل، بيتر ميمى، لهذه المهمة.

وسبق أن تعاون «ميمى» مع «عريبى» فى عدة أعمال درامية، كان من ضمنها «القرد بيتكلم»، الذى أنتجه الأخير.

واختار المخرج رءوف عبدالعزيز الفنان محمد نصار لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «قمر هادى»، الذى يقدم بطولته الفنان هانى سلامة، وقد تعاون الثلاثة من قبل فى مسلسل «فوق السحاب»، العام الماضى.

ووضع الموزع محمد مدحت الموسيقى التصويرية لمسلسل «لآخر نفس»، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتى كانت عبارة عن موسيقى كلاسيكية أشبه بالموسيقى الأوبرالية.

واختار الفنان ياسر جلال الموزع الموسيقى مصطفى الحلوانى لوضع التتر الموسيقى لمسلسله «لمس أكتاف».