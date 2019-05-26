اشتباكات بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة في بلجيكا

نشبت اشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الشرطة البلجيكية وعدد من المتظاهرين، بعدما تحولت تظاهرة حركة السترات الصفراء إلى العنف بالعاصمة بروكسل.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن المتظاهرين رشقوا المباني بالحجارة، فيما استخدمت قوات الشرطة رذاذ الفلفل، موضحة أن الاشتباكات وقعت في مناطق مختلفة بالعاصمة، وبالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي، وأن الشرطة احتجزت عددا من الأشخاص.



يشار إلى أن بلجيكا تشهد اليوم انتخابات عامة فيما تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.