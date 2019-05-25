سقوط عصابة "شمندي" بأسلحة نارية وسيارات مسروقة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 5 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وحيازة أسلحة، ضمن عصابة "شمندى"، متهمين بإطلاق أعيرة نارية بقرية الحسينات في أبوتشت شمالي قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط "وليد.خ"، "عبدالله.ع"، و"بركات.ج"، من أعضاء عصابة أولاد شمندي، و"محمد.ع"، هارب من السجن المؤبد، و"محمد ر"، هارب من 3 أحكام جنائية.



وتم العثور على 5 بنادق آلية، وسيارتين وتروسيكل وموتوسيكل مبلغ بسرقتها في تبادل إطلاق النار مع تشكيل عصابي يقوده "ح.شمندي" الهارب من أحكام قضائية في تبادل إطلاق النار بقرية الحسينات بأبو تشت.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.