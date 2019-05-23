حملة مكبرة لإزالة التعديات في "محرم بك" بالإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمارة بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، لإعادة المظهر الحضاري لمكان هام يرتاده مواطنو وزائرو الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العميد حسن الإمام، واللواء هشام كمال رئيس حي غرب، والأجهزة الأمنية.



جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بالإشراف على حملات الإزالة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق.

