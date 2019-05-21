"القوى العاملة" تعلن فرص عمل بصيدليات شهيرة براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 55 فرصة عمل جديدة، بإحدى الصيدليات الشهيرة بالقطاع الخاص، بمدينة نصر، على أن يحصل المتقدم للوظيفة على راتب يصل لـ3 آلاف جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 15 مبيعات داخلية، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه، وأن يتراوح عمره بين 21 إلى 35 سنة، وأيضا لـ15 مساعد صيدلي، براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.

كما تحتاج الصيدلية، لـ25 مندوب توصيل، براتب يتراوح من 2500 إلى 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 21 إلى 39 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01011191582، والتواصل مع المدير المسئول منة أحمد عادل، أو التوجه لمقر الشركة في 6 ج تقسيم أسماء فهمي، خلف الرقابة الإدارية، مدينة نصر.