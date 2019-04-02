موراي يعود لملعب التنس بعد جراحة في الفخذ

عاد آندي موراي لملعب التنس اليوم الثلاثاء، بعد شهرين من خضوعه لجراحة في الفخذ.



وقال موراي، الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ خروجه من الدور الأول في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني، الشهر الماضي إن من المرجح مشاركته في ويمبلدون بعد زوال الألم عقب الجراحة.



ونشر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تسجيل فيديو قصير على إنستجرام حيث كان يمكن رؤيته وهو يسدد الكرة في الملعب وعلق عليه قائلا "إنها بداية".



وكان موراي قال إنه ليس واثقا من استطاعته المشاركة في منافسات الفردي في ويمبلدون، وهي بطولة فاز بها مرتين، لكنه استهدف عودة محتملة في الزوجي ببطولة هذا العام لأن هذه المنافسات لا تضع الكثير من الضغط على عضلات الفخذ.



وقارن موراي الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى موقفه بالأمريكي بوب برايان لاعب الزوجي الذي عاد للملاعب بعد غياب استمر خمسة أشهر ونصف الشهر بسبب مشكلة مماثلة.



وتنطلق بطولة ويمبلدون هذا العام في أول يوليو.