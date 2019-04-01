شوقي غريب: الشهيد ابن شقيقتي كان زاهدا في الدنيا ويرفض الواسطة (فيديو)

قال شوقي غريب، خال الشهيد المقدم شريف محمد عمر، إن الشهيد كان دائما ما يأتي إلى منزله لأن كلية الحربية كانت في القاهرة، والشهيد منزله في الإسكندرية، وكان دائما ما يأتي لمقابلة ابنه، والخروج معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدنيا كانت بالنسبة للشهيد "لا شيء"، ويتعامل على طبيعته، متابعا: "استشهاد شريف رسالة أن أولاد النجوم والمشاهير مش مستريحين ولا حاجة، وأنهم على خط النار زي الضباط أبناء البسطاء".

وواصل: "شريف مكنش بيحب موضوع الوساطة، وكان زاهدا في الدنيا قبل استشهاده، في أي مداهمة كان دائما في الصفوف الأولى".