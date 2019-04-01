أحمد الفيشاوي ينفي شائعة انفصاله عن زوجته

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد زوجته ندى كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



ونشر "الفيشاوي" صورة لزوجته وعلق عليها قائلا: "لزوجتي الحبيبة، عيد ميلاد سعيد ليكي"، وينفي أحمد الفيشاوي بهذه التهنئة الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انفصاله عن زوجته.



وفي سياق آخر؛ يواصل أحمد الفيشاوي تصوير دوره في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي يخوض بطولته برفقة كل من الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.