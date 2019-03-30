الأم المثالية بالإسماعيلية بعد تكريم الرئيس لها: ربنا كافأني على تعب السنين

روت حنان حسن، الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية، والثامنة على مستوى الجمهورية، تفاصيل معاناتها مع أبنائها بعد وفاة والدهم.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن زوجها توفي منذ 16 عاما، ولديها 3 أبناء وعندما توفي زوجها كان الابن الأكبر يدرس بالجامعة في المرحلة الثالثة، والأوسط يدرس في الجامعة بالمرحلة الأولى، والابنة الصغيرة تدرس في المرحلة الثانوية.

ولفتت إلى أنها كانت تعمل مدرسة، وكافحت من أجل أبنائها الثلاثة لكي تتمكن من إكمالهم للتعليم، حتى حصلوا جميعهم على شهادات جامعية، وأصبح أكبرهم أستاذ بالجامعة.

وعبرت عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس لها اليوم، قائلة: "محدش فرح أدي بالتكريم حسيت إن ربنا بيكافأني على الجهد اللي بذلته، وحسيت إني ما تعبتش في حياتي من الفرحة".