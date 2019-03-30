يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم | كورة لايف | كورة ستار
يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم | كورة لايف | كورة ستار
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موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم
البطولة : الدوري المصري
القنوات : اون سبورت ونايل سبورت
المعلق : ايمن الكاشف ومدحت شلبي
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية