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السبت 30/مارس/2019 - 04:32 م

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بتاريخ 30-03-2019 الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بتاريخ 30-03-2019 الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك
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الاهلي والزمالك بث مباشر , الدوري المصري الممتاز 2018-2019 الجولة السابعة عشر الدور الاول مباراة مؤجلة القمة , اليوم يوم استكمال المعركة التي بدات منذ اكثر من مائه عام ومواصلة الحروب بين الفريقين العريقين سنكون علي موعد مع قمة الكرة المصرية والديربي الاول في القارة الافريقية واحد اقوي الديربيات في العالم سنكون علي موعد مع مباراة الاهلي الزمالك مباشر في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر لمشاركات الفريقين في البطولات الافريقية في موقعة ستكون هامة وحاسمة بين كبيري القاهرة.

الزمالك والاهلي بث مباشر 
الزمالك يدخل اللقاء بحثا عن نتيجة ايجابية من اجل مواصلة المنافسة لاستعادة لقب الدوري من جديد وهو نفس هدف الاهلي في موقعة اليوم الصعبة والحاسمة في مصير الفريقين في الدوري , المباراة دائما ما تكون مثيرة ودائما ما تشهد الكثير من الصراعات بين اللاعبين وبين المدربين بل وتبدا كل تلك الصراعات من الجماهير التي تأبي ان يخسر فريقها امام منافسهم التقليدي واما الغريم الازلي لذلك تبث جميع انواع الحماس لفريقها من اجل تحقيق الانتصار لكن المدرجات اليوم ستكون خاوية نظرا للظروف الامنية المشددة وغياب الجماهير المستمر لقرابة السبع سنوات.

الزمالك كان قد نجح في تحقيق انتصار تاريخي في الموسم الماضي علي الاهلي في نهاية مباريات الدوري انتصار جاء بهدفين لهدف في مباراة سجل فيها للمارد الابيض كلا من ايمن حفني وكاسونجو المعار للوحدة السعودي في المقابل احرز هدف الاهلي وليد سليمان من ركلة جزاء وتعد المباراة تاريخية لانها قد حرمت الاهلي من تحقيق رقم تاريخي حيث لم يخسر الاهلي من الزمالك لمدة استمرت لقرابة 11 عام لكن ذلك الرقم لم يصمد الي جانب كون الرقم المسجل في حالة اللاهزيمة مسجل باسم الزمالك في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفارق ايام قليلة جدا عن رقم الاهلي الذي لو كان قد حقق التعادل علي الاقل في مباراة سابقة لكن قد حقق رقم قياسي جديد في مباريات القمة.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بتاريخ 30-03-2019 الدوري المصري
الزمالك Vs الأهلي.
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 17).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .
الملعب : ستاد برج العرب .
المعلقين : أيمن الكاشف وحاتم بطيشة (ON) + مدحت شلبي وطارق الأدور (Nile) .

موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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